Украинские предприятия в декабре импортировали газ по средней цене $230/тыс. куб. м

Украинские предприятия в декабре 2016 года импортировали газ по средней цене 6 тыс. 6,66 грн, или $230,01 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В январе-2016 цена импорта газа составляла $231,41 (5542,82 грн), в феврале – $200,39 (5352,03 грн), в марте – $198,57 (5292,39 грн), в апреле – $188,08 (4795,87 грн), в мае – $181,5 (4595,1 грн), в июне - $184,3 (4 тыс. 595,21 грн), в июле – $210,88 (5 тыс. 233,264 грн), в августе – $199,1 (4 тыс. 981,339 грн), в сентябре – $199,61 (5 тыс. 255,29 грн), в октябре – - $180,55 (4 тыс. 652,17 грн), в ноябре – $188,93 (4 тыс. 866,34 грн).

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.