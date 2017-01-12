Цены на нефть стабильны в четверг, удерживая отвоеванные в среду позиции, на фоне разнонаправленных сигналов о балансе спроса и предложения сырья, а также общей смешанной динамики на мировых рынках после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 кв опустилась на 4 цента, до $55,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 11 центов - до $52,14 за баррель.

Участники рынка все последние дни оценивают противоречивые тенденции, влияющие на спрос и предложение на мировом рынке нефти.

Хотя общий уровень запасов нефти в США, согласно опубликованным в среду данным Минэнерго, вырос больше, чем ожидалось - более чем на 4 млн баррелей - американские НПЗ ежедневно перерабатывали на прошлой неделе рекордные за все время наблюдений объемы сырья. Уровень запасов в биржевом хранилище в Кушинге также снизился на 579 000 баррелей.

Таким образом, спрос на топливо находится на высоком уровне, что позитивно для рынка. На этом фоне в среду цены на фьючерсы выросли на 2,7-2,8%.

Рынок обнадежили также новости о снижении поставок нефти из Саудовской Аравии. BMI Research считает, что уровень соблюдения согласованных добывающими странами квот составит около 73%, а это выше привычного для ОПЕК уровня.

В то же время производство нефти в США растет и достигло рекордных с апреля 8,9 млн баррелей в день. О планах увеличения производства нефти заявил Казахстан.

Доллар снижается в четверг к корзине валют примерно на 0,2%, так как инвесторы не услышали в заявлениях Трампа более конкретных данных об инвестициях в инфраструктуру, торговой политике США и поддержке американского бизнеса.