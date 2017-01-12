Рынок акций США вырос в среду после пресс-конференции Трампа, Nasdaq обновил рекорд

Американские фондовые индексы выросли в среду после первой с июля пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, в течение торгов индикаторы несколько раз меняли направление, пишет MarketWatch.

Nasdaq Composite обновил исторический максимум пятую сессию подряд, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снова приблизились к рекордным отметкам.

Бумаги нефтегазовых компаний вошли в число лидеров роста на фоне повышения цен на нефть более чем на 2%. Акции биотехнологических фирм резко подешевели, поскольку Д.Трамп раскритиковал их за слишком высокие цены на лекарства.

Рынок акций США активно рос после выборов 9 ноября: "ралли Трампа" было связано с ожиданиями дополнительных инвестиций в инфраструктуру и налоговых послаблений.

"Легкая часть для администрации Трампа закончилась. Теперь придется преобразовывать слова в действия и политические меры. Скорость этих действия, а особенно смягчения регулирования и налоговой реформы, может задать направление рынку на ближайшее время", - считает главный экономист Capitol Securities Management Inc. Кент Энгелке.

На пресс-конференции в среду Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру. Вместо формулирования ясной экономической и политической платформы будущий президент подверг жесткой критике разведслужбы США, СМИ и фармкомпании, пишет The New York Times.

"Участников рынка волнует то, о чем он (Д.Трамп - ИФ) не упомянул, а именно налоговые стимулы. Ралли доллара США было основано на допущении, что администрация Трампа проведет в жизнь огромный пакет инвестиций в инфраструктуру и фискальных стимулов, что в будущем приведет к усилению инфляции, - комментирует аналитик CMC Markets Маргарент Ян Янь. - Ночной обвал долларового индекса говорит о том, что теперь это допущение теряет значение, поскольку избранный президент ни разу даже не упомянул ключевое слово - "стимулы".

В ходе торгов индекс волатильности VIX (так называемый индикатор страха Уолл-стрит) повышался более чем на 5%, хотя в целом он по-прежнему ниже долгосрочных средних значений. К концу сессии рынок несколько успокоился, и VIX опустился на 2%.

Между тем в Сенате США продолжились слушания по выдвинутым избранным президентом кандидатурам на различные государственные должности, в среду прошли прения с участием экс-главы Exxon Mobil Corp. Рекса Тиллерсона, которого Д.Трамп предложил на пост госсекретаря. Главными темами обсуждения стали отношения с Россией и Китаем.

Цена акций ритейлера Supervalu Inc. рухнула на 7,5% на торгах в Нью-Йорке, поскольку выручка компании оказалась слабее ожиданий рынка.

Капитализация Signet Jewelers Ltd., которая владеет одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, упала на 3,2%. Компания ухудшила прогноз финансовых показателей на текущий квартал из-за слабых продаж в минувший праздничный период.

Бумаги фармкомпании Merck & Co. подорожали на 2,9%. Американские регуляторы в приоритетном порядке рассмотрят заявку Merck на регистрацию препарата для лечения рака легких.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 11 января поднялся на 98,75 пункта (0,50%) и составил 19954,28 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 6,42 пункта (0,28%) - до 2275,32 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 11,83 пункта (0,21%) и составил 5563,65 пункта.