Экономика

09:31 12.01.2017

Мексиканский песо обновил рекордный минимум на фоне выступления Трампа

Мексиканский песо в среду обновил рекордный минимум в паре с долларом США на фоне первой с июля пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает агентство, курс американской валюты впервые поднялся выше 20 песо - до 22,0346/$1.

В прошлом году мексиканская валюта продемонстрировала худшую динамику среди наиболее торгуемых валют мира, подешевев на 20% в паре с долларом. С начала 2016 года песо потерял еще 6% стоимости, уступая по темпам падения лишь турецкой лире.

Банк Мексики в первые дни января проводил интервенции на валютном рынке с целью защитить нацвалюту от дальнейшего ослабления, потратив на эти цели на прошлой неделе более $1,8 млрд.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп призывал к введению спецпошлин на экспорт товаров из Мексики, репатриации производства американских компаний и сокращению числа работающих в США мексиканцев, которые переводят на родину порядка $26 млрд в год.

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