Активы банковской системы Украины к концу 2017г увеличатся до 1,5-1,6 трлн грн

Активы банковской системы Украины к концу 2017 года составят 1,5-1,6 трлн грн (по состоянию на 1 октября 2016 года - 1,27 трлн грн – ИФ), при этом количество банков составит не более 75-80 против 95 в настоящее время, прогнозирует экс-заместитель главы Национального банка (НБУ) Владислав Рашкован.

"Поживем – увидим, но это должен быть неплохой год для банковской системы и ее клиентов", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Согласно его прогнозу, доля крупнейших 20 банков вырастет до 92-93% от всех активов (на 1 октября 2016 года - 89,8% - ИФ), тогда как доля второй группы локальных банков снизится до 2-2,5%. При этом доля иностранных и государственных банков (с учетом национализированного ПриватБанка) продолжит расти - до 82-85%, а локальных и российских - снижаться. Вместе с тем новых иностранных банков не появится, однако сделки по покупке активов финучреждений будут происходить и далее, преимущественно в рамках выхода с украинского рынка российских банков.

По мнению В.Рашкована, часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных - самоликвидируется, остальные объединятся – максимум пять-шесть сделок слияния во второй половине года в случае отсутствия договоренности между собственниками.

Помимо этого, он прогнозирует, что средние годовые ставки по кредитам в гривне корпоративным клиентам к началу осени 2017 года составят 13-15% при ожидаемой к концу года инфляции на уровне 8-9%. Дальнейшее их снижение, по мнению экс-заместителя главы НБУ, будет зависеть не от учетной ставки центробанка, ожидаемой инфляции или стоимости ресурсов, а от комплекса законопроектов, которые должен принять парламент по защите прав кредиторов.

Как считает В.Рашкован, ставка по кредитованию для лучших клиентов без снижения величины кредитного риска не опустится ниже 13-15%. Депозитные годовые ставки в гривне упадут ниже 10% при росте депозитной базы как для физлиц, так и юрлиц.

При этом он отметил, что кредитование будет осуществляться точечно, не массово, несмотря на наличие у банков ликвидности. Сферой роста кредитования будет сельское хозяйство, торговля, предэкспортное финансирование. В ритейле возрастет потребительское кредитование, в частности, через карточки, немного - автокредитование. В то же время не ожидается значительное увеличение ипотечного кредитования – максимум 1-1,3 млрд грн новых кредитов.

Экс-замглавы НБУ также добавил, что переход ПриватБанка в государственную собственность будет стимулировать миграцию клиентов в другие банки, в основном, в топ-20 (в частности, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк, ОТП Банк, ПУМБ, банк "Креди Агриколь", Прокредит Банк, Ситибанк). Кроме того, могут подтянуться вверх по активам более мелкие банки (Банк Восток, ТАСкомбанк, МИБ, Правэкс-Банк).

Банки так же не очень эффективно будут развивать диджитал каналы продаж и сокращать в отделениях клиентские транзакционные операции, однако объем безналичных операций все же будет увеличиваться.

В.Рашкован не исключает создание некоторыми банками аналога системы "Приват24" с тем, чтобы перетянуть клиентов ПриватБанка. Он отмечает, что технологически это сложно, но возможно. "Главное – оставаться в регуляторном поле", - подчеркнул экс-замглавы НБУ.

По результатам 2017 года он ожидает прибыль платежеспособных банков, в том числе за счет увеличения операционного дохода, сокращения затрат. В то же время их резервы все еще будут расти в рамках постановления НБУ №351 "Об утверждении положения об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям".

Как сообщалось со ссылкой НБУ, суммарный убыток сотни действующих банков страны по итогам января-октября 2016 года составил 12,6 млрд грн, в том числе в октябре – 0,9 млрд грн. За 10 месяцев 65 банков получили прибыль на общую сумму 9,6 млрд грн, в том числе за октябрь – 66 банков на 1,1 млрд грн. В то же время на 1 ноября 2016 года убытки получили 35 действующих банков на общую сумму 22,2 млрд грн. 83,4% этой суммы составляют убытки шести банков с иностранным капиталом. В частности, за октябрь убытки зафиксированы у 34 банков на общую сумму 2,0 млрд грн.