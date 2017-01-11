Экономика

15:07 11.01.2017

СК "GUARDIAN" кардинально меняет стратегию деятельности

Страховая компания СК "GUARDIAN" (ранее "Укрфинполис", Киев) кардинально меняет стратегию деятельности и выходит на рынок розничных и корпоративных продаж, сообщается в пресс-релизе страховщика.

Такое решение приняли акционеры компании на состоявшемся 10 января собрании. С нового года компания получает новое имя, новую стратегию, новую команду в которую приглашены топ менеджеры имеющие большой опыт стратегического планирования, построения сетевых продаж, разработки страховых продуктов, развития добровольного медицинского страхования и успешного обслуживания клиентов в этом сегменте.

Акционеры также приняли решение о поэтапном вхождении иностранного инвестора, доля которого к концу года составит 50%.

Кроме того было принято решение о внесении изменений в устав компании, в частности, смены адреса расположения центрального офиса, который будет находиться на Саксаганского 96.

В планах компании на 2017 год, развитие классической сети продаж с целью формирования устойчивого портфеля опирающегося как на розничные продажи, так и корпоративные. Кроме того особое место в деятельности компании в текущем году займет развитие добровольного медицинского страхования, создания собственной ассистирующей компании для качественного обслуживания клиентов.

"Опекать, защищать и помогать - основная цель новой классической страховой компании", отмечается в сообщении.

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