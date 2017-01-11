Экономика

14:32 11.01.2017

НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы для частных домохозяйств на 6,5%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила "зеленые" тарифы на электроэнергию, производимую солнечными и ветровыми установками частных домохозяйств.

Соответствующее решение закреплено постановлением регулятора №2382 от 29 декабря 2016 года.

Так, тариф для таких солнечных установок, вводимых в эксплуатацию в 2017-2019 годах будет снижен на 34,51 коп/кВт-ч – до 498,17 коп/кВт-ч, а для ветряных установок вводимых в 2015-2019 годах уменьшен на 22,19 коп/кВт-ч - до 320,25 коп/кВт-ч (все - без НДС).

Как сообщалось, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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