Экономика

13:47 11.01.2017

Судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" до конца 206/2017 МГ построит 4 судна

Судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" (Николаев) построит несамоходное судно В2000 и три буксира до конца 2016/2017 маркетингового года (МГ, июль-июнь).

Согласно сообщению на сайте сельскохозяйственного предприятия "Нибулон", после строительства четырех судов, флот компании увеличится до 59 единиц.

Собственную судостроительную программу "Нибулон" реализует в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком.

В 2017 году на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" в рамках сотрудничества с ЕИБ будет завершено строительство серии несамоходных судов проекта В2000, спущен на воду новый перегрузчик и земснаряд "Николаевец".

"Благодаря указанному сотрудничеству (с ЕИБ - ИФ) 100%-ая загруженность завода расписана на два года вперед", - сообщается на сайте компании.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.

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