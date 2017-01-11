Налоговая милиция с 1 января 2017 г. находится вне закона

Налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона, так как норма о ее ликвидации принятого закона о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (№1797-VIII) вступила в силу с начала года из-за технической ошибки в законопроекте, заявила народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").

"Де-юре, правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона". Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - написала она на странице в Фейсбуке.

Депутат пояснила, что в законопроекте изменили номер пункта о налоговой милиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, - изменить забыли. Таким образом, пункт об исключении из Налогового кодекса раздела о налоговой милиции вступил в силу, хотя ликвидировать налоговую милицию планировалось со дня вступления в силу нового закона о создании финансовой полиции. Вероятность принятия последнего этим составом Верховной Рады, по мнению Т.Остриковой, близка к нулю.

Как подчеркнула нардеп, сейчас нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, у нее нет законных прав и определенных законом полномочий. Вместе с тем сам орган не ликвидирован в установленном порядке, в соответствии с законом, не определен его правопреемник, никому не переданы уголовные производства, дела и документы, за налоговой милицией осталась подследственность преступлений в УПК, в частности, об уклонении от уплаты налогов.

По мнению Т.Остриковой, в сложившейся ситуации можно либо получить сомнительное с точки зрения правовой чистоты разъяснение о том, что это техническая ошибка и соответствующий пункт закона должен вступить в силу вместе с законом о создании финансовой полиции, либо внести изменения в Налоговый кодекс через процедуру рассмотрения законопроекта, предусмотренную законом о регламенте.

Вместе с тем, депутат считает, такую ситуацию нужно использовать для рассмотрения и принятия нового закона о создании финансовой полиции (соответствующий законопроект №4228 внесен в парламент 15 марта 2016 года), что является просроченным обязательством во исполнение коалиционного соглашения, перед Международным валютным фондом.

Как сообщалось, правительственные проекты поправок к Налоговому кодексу предусматривали создание нового органа – Финансовой полиции, деятельность которой будет регламентироваться отдельным законом, и ликвидацию налоговой милиции со дня вступления в силу этого закона.