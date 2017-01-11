Экономика

12:32 11.01.2017

Кабмин разрешил подавать несколько дополнительных таможенных деклараций для продажи товара мелкими партиями

Кабинет министров Украины разрешил компаниям-импортерам подавать несколько дополнительных таможенных деклараций для продажи товара мелкими партиями.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Предоставляем возможность бизнесу подавать не одну дополнительную декларацию, а несколько, если нужно. Это позволяет реализовывать импортированные товары маленькими порциями – это повысит конкуренцию, в частности на рынке газа", - отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Кроме того, Кабмин возложил на Гостаможслужбу обязанность самостоятельно вносить изменения в таможенные декларации, если решение таможни отменено.

Правительство также предоставило бизнесу право корректировать таможенные декларации для соблюдения правил трансфертного ценообразования.

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