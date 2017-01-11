Местные власти в 2016 г. поставили 10-летний антирекорд по компенсациям за ж/д перевозку льготников в пригороде

ПАО "Укрзализныця" в 2016 году из районных и городских бюджетов и бюджета столицы за перевозки в пригородном сообщении пассажиров льготных категорий получило наименьшую компенсацию за последние 10 лет - местные власти в целом возместили лишь 9,2% суммы предоставленных услуг и задолжали железнодорожному перевозчику 424 млн грн.

Как сообщила пресс-служба ПАО, в 2016 году впервые местные бюджеты не получили субвенций из госбюджета на компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан. Самостоятельно же местная власть смогла компенсировать менее 10%, аргументируя тем, что нет средств. Большинство городских и районных государственных администраций в прошлом году отказалось подписывать договоры с региональными филиалами "Укрзализныци" относительно компенсации убытков за перевозку отдельных категорий граждан.

Так называемыми "рекордсменами" с нулевой компенсацией стали Киев, Черновицкая, Львовская, Ивано-Франковская области, а также Киевская область, возместившая 0,4%. Среди областей, которые смогли выделить компенсацию, Кировоградская – 65,6%, Запорожская – 24,2%, Полтавская – 27,0%, Николаевская – 19,6%, Днепропетровская – 18,5%, Тернопольская – 9,9% и др.

"Причем компенсировать средства они стали только с сентября, после проведения соответствующей работы со стороны "Укрзализныци", - отмечается в сообщении.

ПАО напоминает, что железнодорожный транспорт Украины перевозит наибольшее количество пассажиров-льготников по сравнению с другими видами транспорта в государстве. В целом льготный проезд поездами осуществляют 16 категорий населения (пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники боевых действий, студенты и др.) согласно законодательству Украины. Среди всех пассажиров пригородных поездов льготники составляют почти 70%.

"В 2017 году, в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Украины, субвенции из госбюджета местным бюджетам на компенсацию за льготный проезд железнодорожным транспортом не предусмотрены, местным властям придется выделять расходы самостоятельно, поэтому высока вероятность повторения ситуации со слишком низким уровнем возмещения за перевозку льготных пассажиров. Железнодорожники обеспокоены тем, что постоянное недополучение средств не дает возможности обеспечить обновление необходимого количества подвижного состава и приобретение запасных частей, что негативно влияет на техническое состояние, безопасность движения и приводит к снижению качества обслуживания пассажиров. Железнодорожники в очередной раз инициируют замену предоставления льгот на перевозку граждан адресной денежной помощью", - подчеркивает "Укрзализныця".

Как сообщалось, в 2014 году за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном железнодорожном сообщении перевозчику местные бюджеты компенсировали 44,3% и задолжали 174,1 млн грн, в 2015 году возместили 39,7% и не вернули 242,7 млн грн.