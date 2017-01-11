НБУ в декабре 15 раз допускал правоохранителей к документам в рамках расследования преступлений в банковской сфере

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре-2016 года 15 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно сообщению, по инициативе Генеральной прокуратуры центробанк предоставил доступ к имуществу и документам шесть раз, Национальной полиции Украины – шесть раз, Национальному антикоррупционному бюро Украины – дважды, Государственной фискальной службе - один раз.

Согласно сообщению, в целом в 2016 году НБУ предоставил правоохранительным органам доступ к информации в рамках расследований уголовных преступлений в банковской сфере 155 раз.

Как сообщалось, принятый парламентом в марте 2015 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц" ввел уголовную ответственность руководителей и собственников банков за совершение действий, приведших к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.

НБУ с 2014 года по настоящее время признал неплатежеспособными более 80 банков.