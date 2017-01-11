Украина в первой декаде января сократила потребление газа на 12,2%

Украина в первой декаде января 2017 года сократила потребление природного газа на 12,2% по сравнению с 1-10 января 2016 года – до 1,609 млрд куб. м, сообщила пресс-служба ПАО "Укратрансгаз".

По ее данным, для покрытия нужд потребителей страны использовался газ внутренней текущей добычи в объеме 0,6 млрд куб. м, газ из подземных хранилищ (ПХГ) – 0,6 млрд куб. м и импортированный из Европы – 0,4 млрд куб. м.

"Во время сильных морозов диспетчерский департамент "Укртрансгаза" умело организовал работу ГТС, использовав рационально ресурс газа в хранилищах, из которых суточный отбор не превышал 90 млн куб. м", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что потребление газа в стране в 2016 году сократилось на 1,8% (на 0,6 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 33,3 млрд куб. м. В том числе без учета производственно-технологических расходов потребление составило 30,3 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем в 2015-м.

Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила потребление газа на 20,9% (на 8,913 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 33,727 млрд куб. м. В частности, промышленность снизила потребление на 19,2% – до 11,416 млрд куб. м, население и бюджетные организации – на 22,6%, до 12,178 млрд куб. м, ТКЭ – на 19,2%, до 6,938 млрд куб. м, производственно-технологические расходы – на 15,5%, до 3,196 млрд куб. м.