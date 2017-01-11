Экономика

10:59 11.01.2017

Нефтедобывающие компании мира готовятся к увеличению инвестиций в 2017г

Компании, занятые в области нефтеразведки и нефтедобычи, планируют увеличение капиталовложений в 2017 году после двух лет резкого спада инвестиций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение экспертов.

По прогнозам компании Wood Mackenzie, 60 лидирующих компаний отрасли повысят инвестиции в текущем году на 3% по сравнению с 2016 годом, до $450 млрд. Несмотря на рост, сумма на 40% ниже инвестиций в 2014 году.

Число одобренных проектов в секторе upstream, по мнению экспертов, вырастет с 9 в прошлом году до 20. В 2010-14 годах в среднем компании одобряли по 40 таких проектов в год.

"Нефтедобывающая сфера прошла стадию выживания, приспособившись к низким ценам, и теперь задумывается о возобновлении роста", - сказал аналитик Wood Mackenzie Малкольм Диксон.

Другие эксперты дают схожие прогнозы. Так, опрос, проведенный Barclays среди 100 компаний нефтедобывающего сектора, указывает на вероятность роста капиталовложений на 7% в 2017 году.

Среди новых проектов, которые могут быть одобрены в текущем году, - разработка глубоководного месторождения Libra у берегов Бразилии, оператором которого является французская Total, начало добычи на газовом месторождении Coral South в Мозамбике итальянской Eni и нефтяном месторождении Liza в прибрежных водах Гайаны американской ExxonMobil.

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