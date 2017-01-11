"Укрпочта" приостановила прием коммунальных платежей на счета столичного ГИВЦ

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" с 1 января 2017 года не продлило договор со столичным коммунальным предприятием (КП) "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) о приеме коммунальных платежей на его счета из-за убыточности данной услуги.

Как отмечается в пресс-релизе "Укрпочты" в среду, во второй половине 2016 года предприятие провело анализ, который показал, что вознаграждение от принятых от населения платежей, которое получает за свои услуги киевская городская дирекция "Укрпочты", не обеспечивает покрытие ее расходов а предоставление таких услуг.

"В декабре "Укрпочта" обратилась к ГИВЦ с предложением поднять тариф на услуги предприятия по приему платежей. Поскольку ГИВЦ отказал в изменении тарифа, а срок действия соответствующего договора между двумя предприятиями завершался 31 декабря 2016 года, "Укрпочта" приняла решение не продлевать срок действия договора на невыгодных для себя условиях", - отмечается в сообщении.

Между тем, "Укрпочта" надеется на скорейшее возобновление сотрудничества с ГИВЦ на взаимовыгодных условиях.

"Для положительного урегулирования данной ситуации "Укрпочта" уже сделала ряд попыток поиска взаимовыгодного решения проблемы с ГИВЦ, в частности направляла на его рассмотрение обновленный проект договора о приеме платежей", - отмечает предприятие.

На сегодня жители Киева могут оплачивать счета по сообщениям ГИВЦ через отделения коммерческих банков и различные сервисы электронных платежей.

КП "ГИВЦ" формирует сообщения по оплате счетов по централизованному водоотводу горячей воды, централизованному снабжению холодной воды и водоотводу, а также содержанию домов и придомовых территорий в г. Киев.

УГППС "Укрпочта", национальный оператор почтовой связи, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.

"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине.

Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.