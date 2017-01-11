"Укрэнерго" объявило тендер на строительство ПС "Кременская" в Луганской области стоимостью до 1,1 млрд грн

НЭК "Укрэнерго" объявило тендер на строительство подстанции 500 кВ "Кременская" с заходами ВЛ 500 кВ "Донбасская-Донская" и ВЛ 220 кВ "Кременская-Юбилейная" (Кременский и Попаснянский р-ны Луганской обл.).

Согласно сообщению НЭК в системе ProZorro, ожидаемая стоимость нового строительства составляет 1 млрд 83,333 млн грн (без НДС). Тендерные предложения принимаются до 30 января, а начало аукциона запланировано на 7 марта. Тендерное обеспечение – 6,5 млн грн.

В закупку входит разработка проектной и рабочей документации, получение положительного отчета экспертизы, строительные работы, стоимость украинского и иностранного оборудования.

Финансирование строительства ПС предполагается за счет средств тарифа "Укрэнерго". Генподрядчик должен выполнить необходимые работы на протяжении 2017-2018 гг.

В НЭК отмечают, что из-за боевых действий произошли многочисленные повреждения магистральных и распределительных сетей и генерации региона. Это привело к усложнению работы объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины и существенному снижению надежности электроснабжения севера Луганской области, в частности, Лисичанского энергоузла.

ПС "Кременская" позволит синхронизировать систему электроснабжения севера Донбасса с ОЭС Украины, которая в настоящее время работает в схеме "острова" с пониженной генерацией Луганской ТЭС. Строительство подстанции позволит Северодонецкому "Азоту" и Лисичанскому НПЗ работать на полную мощность.

"Если крупные промышленные объекты, расположенные на контролируемой территории Украины, заработают на полную мощность – значительно возрастет потребление региона до 500-600 МВт. Благодаря сооружению новой подстанции не только улучшится энергоснабжение этого региона, но и заработают промышленные гиганты. В то же время, количество рабочих мест, а это почти 10 тыс. будет сохранено", - отметил начальник службы капитального строительства Северной ЭС Александр Чадаев.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.