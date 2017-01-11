GM ожидает увеличения прибыли в 2017 году, расширил программу выкупа акций на $5 млрд

Американский автопроизводитель General Motors (GM) прогнозирует увеличение прибыли в 2017 году, ожидая сильных показателей в Северной Америке и Китае.

Согласно прогнозу GM, ее прибыль в текущем году составит $6-6,5 в расчете на акцию по сравнению с $5,5-6 на акцию, прогнозируемыми на 2016 год.

Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что прибыль автопроизводителя в начавшемся году составит $5,7 в расчете на акцию, пишет газета Financial Times.

Совет директоров GM одобрил расширение программы выкупа акций, действующей с марта 2015 года, на $5 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Таким образом, общий объем средств, выделенных автопроизводителем на выкуп акций, составляет $14 млрд.

Компания также объявила об увеличении целевого показателя экономии на расходах в период до конца 2018 года на $1 млрд - до $6,5 млрд. Дополнительная экономия, как ожидается, будет достигнута благодаря уменьшению затрат на сырье, а также логистических, производственных, административных и общих расходов.

Продажи автомобилей в США в 2016 году выросли до рекордного уровня, причем спрос на машины существенно увеличился в последние два месяца - после президентских выборов в стране, пишет FT.

Президент GM Дэн Амман заявил о наличии "довольно сильных факторов поддержки", которые позволяют автопроизводителю рассчитывать на сильные показатели в следующем году в случае отсутствия "внешних шоков".

"Пока слишком рано делать какие-либо четкие выводы, однако очевидно, что декабрь был сильным месяцем, завершившим очень сильный год, и последние данные о потребительском доверии являются благоприятными, ситуация на фондовом рынке также благоприятная, и все это создает благоприятный фон", - отметил Д.Амман.

GM владеет брендами Chevrolet и Cadillac, а также брендами Opel и Vauxhall в Европе и Великобритании.

Главный исполнительный директор GM Мэри Барра отметила, что компания может принять меры для дополнительного сокращения расходов в Европе.

"Мы намерены продолжать делать шаги для улучшения бизнеса в регионе, чтобы гарантировать адекватный уровень рентабельности капиталовложений", - заявила М.Барра.

Акции GM на дополнительных торгах в среду подскочили в цене более чем на 5%.