Экономика

09:55 11.01.2017

Доллар стабилен относительно евро в среду, дорожает к иене в ожидании выступления Трампа

Американская валюта стабильна относительно евро на торгах в среду, дорожает по отношению к иене в ожидании пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая станет первой после ноябрьских выборов.

Доллар за последние три месяца подорожал на 5,2% относительно корзины основных мировых валют на ожиданиях, что политика Д.Трампа на посту президента США будет способствовать увеличению темпов экономического роста и ускорению инфляции, пишет MarketWatch.

Изменение этих ожиданий могут прервать тенденцию к укреплению доллара, отмечают эксперты.

"Как только Трамп станет президентом, ему придется выполнять предвыборные обещания", - говорит главный исполнительный директор FPG Securities Кодзи Фукайя.

В том случае, если тон его высказываний по ключевым вопросам в ходе назначенной на среду пресс-конференции станет более мягким, рынок позитивно примет это, однако ожидания в отношении экономического подъема и усиления инфляции ослабнут, полагает эксперт.

Пара евро/доллар в среду торгуется на уровне $1,0551 по сравнению с $1,0554 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась до 116,03 иены против 115,77 иены накануне.

Курс евро к иене поднялся до 122,43 иены по сравнению со 122,42 иены по итогам предыдущих торгов.

ВАЖНОЕ

НБУ признал неплатежеспобным Платинум Банк

ЕС готов выделить Украине EUR100 млн для Фонда энергоэффективности

Курс гривни на межбанке во вторник снизился к доллару США на 5 коп.

Отбор газа из украинских ПХГ с начала зимы на 19% меньше прошлогоднего показателя

Каждый десятый "электронный кабинет" на портале госфинансов E-Data зарегистрирован с российских доменов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрэнерго" объявило тендер на строительство ПС "Кременская" в Луганской области стоимостью до 1,1 млрд грн

GM ожидает увеличения прибыли в 2017 году, расширил программу выкупа акций на $5 млрд

Европейские фондовые индексы слабо выросли во вторник

Нефть слабо дорожает после двух дней падения

Азиатские фондовые индексы растут в среду на статданных и подъеме цен на металлы

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Земляк
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА