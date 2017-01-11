Доллар стабилен относительно евро в среду, дорожает к иене в ожидании выступления Трампа

Американская валюта стабильна относительно евро на торгах в среду, дорожает по отношению к иене в ожидании пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая станет первой после ноябрьских выборов.

Доллар за последние три месяца подорожал на 5,2% относительно корзины основных мировых валют на ожиданиях, что политика Д.Трампа на посту президента США будет способствовать увеличению темпов экономического роста и ускорению инфляции, пишет MarketWatch.

Изменение этих ожиданий могут прервать тенденцию к укреплению доллара, отмечают эксперты.

"Как только Трамп станет президентом, ему придется выполнять предвыборные обещания", - говорит главный исполнительный директор FPG Securities Кодзи Фукайя.

В том случае, если тон его высказываний по ключевым вопросам в ходе назначенной на среду пресс-конференции станет более мягким, рынок позитивно примет это, однако ожидания в отношении экономического подъема и усиления инфляции ослабнут, полагает эксперт.

Пара евро/доллар в среду торгуется на уровне $1,0551 по сравнению с $1,0554 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась до 116,03 иены против 115,77 иены накануне.

Курс евро к иене поднялся до 122,43 иены по сравнению со 122,42 иены по итогам предыдущих торгов.