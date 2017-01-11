Азиатские фондовые индексы растут в среду на статданных и подъеме цен на металлы

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду на сильных статданных из США и Австралии, пишет MarketWatch.

Кроме того, подъем цен на металлы, в частности, на медь, привел к увеличению котировок ценных бумаг горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton подорожали на 2,6% в Сиднее, Fortescue Metals - на 4,5%, Rio Tinto - на 3,9%.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов вырос на 0,2%. Подындекс сырьевых компаний увеличился на 1,7%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,6%; его рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский индекс Kospi - 1,7%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, более широкий Topix - на 0,5%.

Накануне стало известно, что индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в декабре рекордными темпами с 1980 года - до максимальных с конца 2004 года 105,8 пункта, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB).

Тем временем число открытых вакансий в Австралии в сентябре-ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 182 тыс. Такой рост "явно указывает на более активный набор сотрудников в ближайшие месяцы", отмечает старший экономист CommSec Савант Себастиан.

Цена бумаг Toshiba Corp. поднялась на 4,1% на сообщениях СМИ о том, что ключевые кредиторы компании по-прежнему намерены оказывать ей финансовую поддержку, даже несмотря на ожидаемое списание стоимости активов на миллиарды долларов.