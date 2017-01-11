Экономика

09:44 11.01.2017

Фондовые индексы США завершили сессию во вторник без единой динамики

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам волатильных торгов во вторник, рост акций банков компенсировал негативный эффект от падения цен на нефть.

Индекс Nasdaq Composite вырос и завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года. Dow Jones Industrial Average снизился, а Standard & Poor's не изменился по сравнению с уровнем понедельника.

Кроме того, участники рынка ожидали пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в среду и станет для него первой с июля. Инвесторы ожидают, что он может подробнее рассказать о мерах, которые он планирует реализовать после вступления в должность 20 января.

"Если Трампу удастся приободрить инвесторов, ралли на фондовом рынке и укрепление доллара могут продолжиться", - отметила старший аналитик London Capital Group Ипек Оскардескайя.

Кроме того, участники рынка отреагировали на статданные из США. Индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в декабре рекордными темпами с 1980 года - до максимальных с конца 2004 года 105,8 пункта, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB).

Бумаги американских банков в среднем подорожали во вторник на 0,4%, при этом капитализация Bank of America выросла на 1,7%. Вместе с тем нефть подешевела во вторник более чем на 2%, и цена акций ExxonMobil упала на 1,3%.

Акции фармкомпании Valeant Pharmaceuticals подскочили на 6,8%. Канадская фирма объявила о продаже подразделения Dendreon Pharmaceuticals, разрабатывающего противораковые препараты, китайскому конгломерату Sunpower Group Co. за $820 млн.

Кроме того, компания продает три марки средств по уходу за кожей французской L'Oreal SA за $1,3 млрд.

Цена бумаг автопроизводителя General Motors увеличилась на 3,7%. Прогноз прибыли на 2017 год, представленный компанией, превзошел ожидания рынка.

Капитализация ритейлера Ascena Retail Group Inc. упала на 10% после того, как компания предупредила, что ее убыток за минувший квартал будет больше ожидаемого из-за масштабных скидок в сезон праздников.

Стоимость акций оператора газопроводов Williams Cos. снизилась на 11%. Компания сообщила о допэмиссии акций по цене существенно ниже текущих котировок.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 января уменьшился на 31,85 пункта (0,16%) и составил 19855,53 пункта.

Standard & Poor's 500 не изменился по итогам торгов и завершил сессию на уровне 2268,9 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20 пунктов (0,36%) и составил 5551,82 пункта.

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