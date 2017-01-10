Отбор газа из украинских ПХГ с начала зимы на 19% меньше прошлогоднего показателя

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в текущем отопительном сезоне составляет 3,27 млрд куб. м, что на 19% меньше, чем за аналогичный период предыдущего осенне-зимнего сезона (4,07 млрд куб.м.), сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Отбор газа с ПХГ с начала сезона этой зимой на 19% меньше, чем прошлой зимой (и на 45% меньше, чем зимой 2014-2015 годов). И в этом году все же немного прохладнее", - сообщается на Facebook-странице компании.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.