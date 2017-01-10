Экономика

18:15 10.01.2017

Отбор газа из украинских ПХГ с начала зимы на 19% меньше прошлогоднего показателя

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в текущем отопительном сезоне составляет 3,27 млрд куб. м, что на 19% меньше, чем за аналогичный период предыдущего осенне-зимнего сезона (4,07 млрд куб.м.), сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Отбор газа с ПХГ с начала сезона этой зимой на 19% меньше, чем прошлой зимой (и на 45% меньше, чем зимой 2014-2015 годов). И в этом году все же немного прохладнее", - сообщается на Facebook-странице компании.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

ВАЖНОЕ

Курс гривни на межбанке во вторник снизился к доллару США на 5 коп.

Каждый десятый "электронный кабинет" на портале госфинансов E-Data зарегистрирован с российских доменов

Портовик из Латвии будет назначен и.о. главы АМПУ

Средний курс доллара на аукционе НБУ вырос до 27,14 грн/$1, на межбанке перевалил за 27,25 грн/$1

В рамках СОА Украина должна провести три реформы в 2017 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть марки Brent опустилась ниже $54 за баррель впервые с середины декабря

Украина в 2016г нарастила импорт бананов почти на треть, цитрусовых на четверть, сократила яблок и груш наполовину

Завод им. Малышева готовит передачу Таиланду очередной партии ОБТ "Оплот"

Главный экономист Goldman Sachs считает рост протекционизма основным риском для мировой экономики

Нефть стабильна после падения накануне

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Планета Египет. Храмы власти
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА