Главный экономист Goldman Sachs считает рост протекционизма основным риском для мировой экономики
Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус отмечает существенное увеличение темпов глобального экономического подъема за последнее время, при этом предупреждает о наличии рисков, способных свести на нет оптимизм в отношении перспектив мировой экономики.
Выступая на конференции в Лондоне, Я.Хатциус отметил, что благодаря "впечатляющему усилению экономического подъема с лета 2016 года" Goldman Sachs повысил прогноз роста мирового ВВП на 2017 год до 3,6%.
Благоприятный прогноз связан, в частности, с ожиданиями смягчения финансовых ограничений и бюджетной политики, что должно оказать необходимую поддержку, главным образом, развитым странам, заявил Я.Хатциус.
При этом эксперт выделяет три основных риска, способных подорвать глобальный экономический подъем.
Во-первых, это возможность существенного увеличения протекционизма в политике США после вступления Дональда Трампа на пост американского президента, отмечает Я.Хатциус.
"Это то, за чем мы внимательно следим, и этот фактор несет в себе понижательные риски для мировой экономики", - говорит он.
Избранный президент США Д.Трамп уже намекнул на готовность принятия агрессивных мер в сфере торговли. Так, он пригрозил японскому автоконцерну Toyota Motor высокими таможенными пошлинами в США, если он построит новый завод в Мексике и будет собирать на нем автомобили для американского рынка.
Американский автопроизводитель Ford Motor во вторник сообщил об отказе от проекта строительства нового предприятия в Мексике, на который планировалось направить $1,6 млрд. Вместо этого Ford вложит $700 млн в свой завод в штате Мичиган, где выпускаются электромобили. Д.Трамп подверг критике планы Ford по строительству предприятия в Мексике еще год назад.
Вторым из основных рисков для мировой экономики, по мнению Я.Хатциуса, является европейская политика.
"Очевидно, что ситуация в Европе улучшилась, однако ряд серьезных проблем остается, особенно на рынках труда южных стран региона", - отмечает эксперт.
Например, в Испании безработица близка к 20%, в Италии - составляет около 12%.
Среди крупнейших политических событий этого года в Европе - выборы в Италии, Франции и Германии, а также запуск переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.
В качестве третьего из основных рисков Я.Хатциус отмечает растущую долговую нагрузку Китая.
"Объем долговой нагрузки в Китае растет очень быстро, соотношение долг и ВВП увеличивается, поэтому мы будет внимательно следить за сигналами из КНР", - заявил эксперт.
Согласно оценкам Я.Хатциуса, Федеральная резервная система (ФРС) может повысить базовую процентную ставку четыре раза в этом году, что превосходит ожидания большинства инвесторов.
Базовый сценарий Goldman Sachs предусматривает три подъема ставки Федрезервом в этом году - в июне, сентябре и декабре. Однако Я.Хатциус считает возможным повышение ставки в марте, оценивая такую вероятность в 35%.
Тем временем, котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на 24%-ную вероятность увеличения ставки в марте.
"Мы видим усиление давления в плане роста зарплат, повышательное давление в плане инфляции. Мы полагаем, что Федрезерв зайдет гораздо дальше в нормализации кредитно-денежной политики, чем позволяют предположить рынки", - отметил Я.Хатциус.
В дальнейшем, по его мнению, ФРС замедлит темпы повышения ставки.