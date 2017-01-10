Фондовые индексы США снижаются во вторник перед пресс-конференцией Трампа

Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов во вторник, участники рынка ждут пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Пресс-конференция, которая состоится в среду, станет первой для Д.Трампа с июля, и инвесторы ожидают, что он может подробнее рассказать о мерах, которые он хочет реализовать после вступления в должность 20 января.

"Если ему удастся приободрить инвесторов, ралли на фондовом рынке и укрепление доллара могут продолжиться", - отметила старший аналитик London Capital Group Ипек Оскардескайя.

Кроме того, участники рынка реагируют на статданные. Индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в декабре рекордными темпами с 1980 года - до максимальных с конца 2004 года 105,8 пункта, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB).

Акции фармкомпании Valeant Pharmaceuticals подскочили в начале торгов на 9,3%. Канадская фирма объявила о продаже подразделения Dendreon Pharmaceuticals, разрабатывающего противораковые препараты, китайскому конгломерату Sunpower Group Co. за $820 млн.

Кроме того, компания продает три марки средств по уходу за кожей французской L'Oreal SA за $1,3 млрд.

Цена бумаг Alibaba Holdings выросла на 1,6%. Компания объявила о планах купить сеть универмагов Intime Retail Group Co. за $2,6 млрд и вывести ее с открытого рынка.

Капитализация ритейлера Ascena Retail Group Inc. упала на 13% после того, как компания предупредила, что ее убыток за минувший квартал будет больше ожидаемого из-за масштабных скидок в сезон праздников.

Стоимость акций оператора газопроводов Williams Cos. снизилась на 10%. Компания сообщила о допэмиссии акций по цене существенно ниже текущих котировок.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:43 МСК 10 января уменьшился на 39,38 пункта (0,2%) и составил 19848 пунктов.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,85 пункта (0,08%) - до 2267,05 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,94 пункта (0,04%) и составил 5529,88 пункта.