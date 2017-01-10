Каждый десятый "электронный кабинет" на портале госфинансов E-Data зарегистрирован с российских доменов

Количество органов центральной и местной власти, а также государственных и коммунальных предприятий, регистрирующих свои служебные кабинеты на портале публичных финансов E-Data с российских доменов, составляет 10% общего количества зарегистрированных кабинетов, которое в сумме насчитывает около 37 тыс.

Об этом сообщается в отчете портала за 2016 год, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

"Российский капитал, российские IT-решения активно представлены на рынке Украины. К примеру, учетные системы, на которых обслуживается подавляющее большинство украинских бюджетных структур – российские", - отмечается в отчете.

В нем также уточняется, что в 2016 году уровень наполнения кабинетов информацией увеличился.

"На начало (2016 – ИФ) года только 76% служебных кабинетов были заполнены. На конец года данный показатель составил 91%,"- отмечается в отчете.

E-Data – официальный портал публичных финансов Украины. С 15 сентября 2015 года на нем публикуются все транзакции Государственной казначейской службы, с ноября 2015 года на нем доступна информация об использовании средств государственного и местных бюджетов, а в январе 2016 года информацию начали раскрывать субъекты хозяйствования государственной и коммунальной собственности, в уставном капитале которых государственная или коммунальная доля акций превышает 50%. По состоянию на 1 января 2017 года база сделок составляет 42 млн транзакций.