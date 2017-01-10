"Укрэнерго" привлекло советника главы МЭРТ Гайду в качестве консультанта за 0,5 млн грн

НЭК "Укрэнерго" подписало с Сергеем Гайдой договор на предоставление консультационных услуг по общим вопросам управления стоимостью 486 тыс. грн, сообщается на веб-портале системы Prozorro.

"Для руководства процессом реформы корпоративного управления "Укрэнерго" решило пригласить эксперта С.Гайду. В его компетенцию будет входить координация реализации реформы, подготовка и разработка плана действий по внедрению корпоративного управления на госпредприятии, создание рабочей группы по привлечению внешних юристов и консультантов по процессу внедрения корпоративного управления, разработка положения о работе НС, анализ состава и профилей его компетенции", - уточняется в пресс-релизе "Укрэнерго".

С.Гайда будет получать средства от "Укрэнерго" как физлицо-предприниматель.

Как сообщалось, С.Гайда является советником главы Министерства экономического развития и торговли Степана Кубива. Ранее занимал пост проектного менеджера реформы управления госсобственностью в Национальном совете реформ, работал в Deloitte та Dragon Capital.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.