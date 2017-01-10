ГФС выявила факты уклонения от уплаты налогов киевской агрокомпанией на 59 млн грн
Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили киевское предприятие, которое уклонились от уплаты 59 млн грн налогов, написал на своей странице в соцсети Facebook первый замглавы ГФС Сергей Билан.
По его информации, предприятие неправомерно сформировало валовые затраты и налоговый кредит на 134 млн грн. В частности, руководители компании неправомерно отнесли к налоговым затратам операции по приобретению сельхозпродукции у ряда предприятий, в результате чего уклонились от уплаты налога на прибыль на 59 млн грн. По данным ГФС, указанные операции были бестоварными и проводились для беспрецедентного завышения валовых затрат.
Кроме этого, должностные лица указанной компании осуществляли бестоварные операции для дальнейшего экспорта сельхозпродукции, за счет которых наращивался налоговый кредит, и заявляли к возмещению из госбюджета более 75 млн грн.
Сейчас в отношении руководителей компании открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов, присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.