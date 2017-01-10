Законопроект о 3-мес. отсрочке налогообложения "спящих" ФОП зарегистрирован в Раде

Глава парламентского комитета по вопросам промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк из фракции "Радикальной партии" и глава этой фракции Олег Ляшко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, чтобы дать три месяца не получающим доходов ("спящим") физлицам-предпринимателям (укр. – ФОП) на прекращение такой деятельности без уплаты введенного для них с 1 января единого соцвызноса (ЕСВ).

"Предлагается обеспечить физическим лицам-предпринимателям переходный период (3 месяца) для проведения необходимых регистрационных действий по прекращению хозяйственной деятельности в случае, если они ее фактически не осуществляют или не планируют осуществлять", – говорится в пояснительной записке к законопроекту №5633 об обеспечении прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Авторы законопроекта указывают, что из-за позднего принятия поправок в Налоговый кодекс у "спящих" ФОП и самозанятых лиц было всего четыре дня, чтобы с нового года избежать уплаты ЕСВ в размере 704 грн ежемесячно.

"Такая ситуация спровоцировала массовые очереди у государственных регистраторов и повысила уровень социальной напряженности. Значительная часть ФОП из-за административных сложностей, неожиданного изменения законодательства и неосведомленности не успела за столь короткий срок завершить регистрационные действия и будет вынуждена уплатить ЕСВ в 2017 году", – констатировали В.Галасюк и О.Ляшко.

По данным экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, за неделю до Нового года были закрыты 10,85 тыс. ФОП, а к 6 января их число выросло до 128 тыс. Критикуя "власть барыг", политик со ссылкой на экспертов прогнозирует закрытие еще минимум 200 тыс. ФОП.

Государственная фискальная служба под вечер 30 декабря 2016 года распространила разъяснение, что "спящие" ФОП должны будут заплатить ЕСВ за период с начала года до дня госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности.