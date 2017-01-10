Кабмин ограничил полномочия правления "Нафтогаза" в пользу набсовета компании

Кабинет министров Украины ввел в действие новую редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", существенно ограничивающую полномочия правления в пользу наблюдательного совета компании.

Новая редакция документа обнародована в "Урядовом курьере" от 31 декабря 2016 года и уже вступила в действие.

Согласно уставу, к исключительной компетенции НС теперь относится предварительное согласование решений правления, касающихся деятельности компаний, акционером которых является НАК (ПАО "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Укртранснафта").

Решения по назначению руководителей и всех членов правлений дочерних ПАО, отстранению их от должностей, требуют согласования НС "Нафтогаза".

Как отмечено в новой редакции устава, руководители всех "дочек" НАК теперь в обязательном порядке включаются в правления компании.

Набсовет получает право принимать решения и по другим вопросам, не относящимся к его исключительной компетенции.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.