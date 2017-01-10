Укргидрометцентр заявляет об отсутствии угрозы вымерзания озимых из-за резкого снижения температуры в начале января.

"Сейчас озимые находятся в состоянии зимнего спокойствия. Угроза вымерзания озимых на сегодня отсутствует", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, порядка 17% всходов вошли в зиму в слабом и изреженном состоянии, но оно может улучшиться в ходе перезимовки.

"В западных областях температура на прошлой неделе опустилась до минус-20-22 градусов, снежный покров там не такой роскошный, но его достаточно", - добавила представитель Гидрометцентра.

Согласно данным пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 5 января всходы озимых зерновых из засеянных 7,2 млн га получены на 6,8 млн га (95% площадей).

Около 83% посевов озимых зерновых, или 5,7 млн га, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В слабом и изреженном состоянии - 1,1 млн га (17% посевов). Порядка 359,4 тыс. га, или 5% посевов, не получили всходов.

Озимый рапс взошел на площади 833,1 тыс. га (93% посевов). Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 686,8 тыс. га (83%), в слабом и сжиженном – 144,9 тыс. га (17%).

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, Украина под урожай 2017 года засеяла озимыми на зерно и зеленый корм почти 8,115 млн га (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО), что на 3,8% больше, чем под урожай 2016 года.

Площади под озимыми зерновыми в этом году расширены на 0,7% - до 7,173 млн га. В частности, посевы озимой пшеницы, включая тритикале, составили 6,121 млн га (на 2,2% больше, чем годом ранее), озимой ржи – 0,169 млн га (на 16,5% больше), озимого ячменя – 0,882 млн га (на 10,3% меньше).

По данным Госстата, площади под рапсом выросли на 37,2% - до 0,899 млн га.