Существенная часть лесозаготовки и деревообработки Украины находится в тени

Секторы лесозаготовки и деревообработки в Украине в значительной степени находятся в тени, о чем может, в частности, свидетельствовать, существенная разница в объемах заготовки древесины в Украине и Польше, которая имеет соизмеримую с Украиной площадь лесов и подобные климатические условия, считают эксперты госпредприятия "Укрвнешпромэкспертиза" (УПЭ).

Согласно пресс-релизу компании во вторник, при общей площади лесов в Украине почти 9,3 млн га, в 2015 году объем заготовки древесины составил 19,3 млн куб. м, тогда как в Польше при площади лесов 9,44 млн га – 40 млн куб.м.

Примером несоответствия официальных данных реальной ситуации, по мнению экспертов, являются также результаты расчетов баланса фанерного сырья в Украине.

Как отмечается в пресс-релизе, официальные данные Госслужбы статистики Украины по объемам производства фанерного сырья в 2012-2015 годах, очевидно, занижены и составляют 387-431 тыс. куб. м, тогда как по расчетам УПЭ, реальные объемы производства отечественного фансырья составляют 428-501 тыс. куб. м, что на 10-15% выше официальных данных.

"Соответственно, часть производства фансырья находится в тени", - резюмирует УПЭ.

При этом, отмечается в пресс-релизе, значительная часть фанерного сырья реализуется за пределами специальных аукционов, что нарушает нормативные акты Украины. Так, в 2012-2015 годах доля фанерного сырья, приобретенного вне спецаукционов, возросла с 32% (137 тыс. куб. м) до 46% (233 тыс.куб.м).

"На сегодня рынок фансырья в Украине дефицитный, а спрос на березовое и ольховое сырье со стороны отечественных производителей фанеры выше, чем предложении", - считают эксперты.

По их расчетам, потенциальные возможности заготовки фансырья, исходя из ежегодного прироста березы и ольхи (2,2 млн куб. м), составляют 660 тыс. куб. м в 2012-2015 гг., тогда как реальные объемы заготовки фансырья составляли 428-501 тыс. куб. м/год или 70-82% от общей потребности фанерных предприятий.

"Учитывая существенные различия в официальных и реальных данных по объемам лесозаготовки и деревообработки в Украине необходимо разработать действенные меры по упорядочению ситуации", - считают в УПЭ.

По мнению экспертов госпредприятия, одной из таких мер может стать разработка достоверного фактического и прогнозного баланса древесины в Украине, что позволит получить реальные объемы: заготовки древесины всеми лесопользователями различного ведомственного подчинения, экспорта-импорта древесины и изделий, потребление древесины в Украине.

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