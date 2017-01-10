Доходы от экспорта яиц из Украины в 2016г упали в 1,7 раза

Украина в 2016 году экспортировала яиц в скорлупе на $45,49 млн, что в 1,7 раза меньше, чем годом ранее, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

Согласно ее данным, в натуральном выражении экспорт сократился на 14,5% - до 50,68 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом.

За 2016 год Украина также сократила импорт яиц в 2,3 раза, до 4,45 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,8 раза, до $16,19 млн.

Экспорт сухих и жидких яичных продуктов вырос в 2016 году – на 7,8%, до 3,57 тыс. тонн, в денежном выражении сократился в 1,6 раза, до $29,87 млн.

Крупнейшими экспортерами яиц и яичных продуктов из Украины являются компании "Авангард" и "Овостар Юнион".