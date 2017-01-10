Морпорты Украины работают в штатном режиме

Морские порты Украины во вторник, 10 января, работают в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГП "Администрация морских портов Украины".

Там отметили, что несмотря на ухудшившиеся ранее погодные условия, порты работают без перебоев, в ряде из них введена ледовая кампания.

Как сообщалось, без электроснабжения в Украине по состоянию на 7:00 вторника после снегопадов оставалось в общей сложности четыре населенных пункта: три во Львовской и один в Одесской области.