Экономика

11:20 10.01.2017

Великобритания более не является крупнейшим акционером Lloyds, сократила долю до менее 6%

Правительство Великобритании сократило долю в Lloyds Banking Group до 5,95% и более не является крупнейшим акционером банка, пишет газета Financial Times.

В понедельник правительство сообщило о продаже 700,095 млн акций Lloyd, стоимость этого пакета из расчета цены бумаг банка на закрытие рынка в пятницу составляет 481 млн фунтов стерлингов.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд назвал сокращение доли государства в Lloyd ниже 6% "важным этапом".

Возврат Lloyds в частные руки и возмещение средств налогоплательщиков, потраченных на спасение банка в период финансового кризиса, являются основными приоритетами государства.

"Подтверждение того, что правительство более не является крупнейшим акционером Lloyds, а также тот факт, что мы уже вернули более 18 млрд средств налогоплательщиков, показывают, что мы на пути к возмещению всех 20 млрд фунтов, потраченных на спасение банка в период кризиса", - заявил Ф.Хэммонд.

В октябре 2016 года правительство Великобритании сообщило, что продолжит процесс продажи институциональным инвесторам оставшейся доли в Lloyds, однако отказалось от планировавшейся ранее продажи акций банка розничным инвесторам.

Как сообщило агентство Bloomberg, крупнейшим акционером Lloyds теперь является инвесткомпания BlackRock Inc., которой принадлежит 6,32%-ная доля в банке.

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