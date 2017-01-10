Экономика

11:18 10.01.2017

НБУ во вторник объявил аукцион по продаже до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник вновь объявил аукцион по продаже валюты, увеличив заявку до $100 млн с $70 млн, сообщается на веб-сайте центробанка.

Согласно сообщению, конкурентные заявки принимаются до 11:30.

Как сообщалось, НБУ на аукционе 6 января продал $55,2 млн по курсу до 27,05 грн/$1, что удовлетворило 86,9% заявленного спроса. На аукцион были поданы заявки по курсу от 26,6 грн/$1 до 27,05 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,9 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,9768 грн/$1.

ВАЖНОЕ

В рамках СОА Украина должна провести три реформы в 2017 году

Благодаря работе НАБУ в 2016г удалось вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн и не допустить хищение 0,5 млрд грн

Украина с начала отопительного сезона 2016/2017 сократила запасы в ПХГ на 3,3 млрд куб. м

Turkish Airlines отменила более 200 рейсов из-за снегопадов в Турции

Нафтогаз ожидает провокаций Газпрома в связи с морозами

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания более не является крупнейшим акционером Lloyds, сократила долю до менее 6%

Yahoo изменит название на Altaba, Марисса Майер покинет компанию

Приоритеты Мэй в переговорах о Brexit говорят о вероятной потере Великобританией доступа к рынку ЕС

Россия поставит в Иран более 100 тонн природного урана

США продадут до 8 млн баррелей нефти из стратегических запасов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон рено
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА