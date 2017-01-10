НБУ во вторник объявил аукцион по продаже до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник вновь объявил аукцион по продаже валюты, увеличив заявку до $100 млн с $70 млн, сообщается на веб-сайте центробанка.

Согласно сообщению, конкурентные заявки принимаются до 11:30.

Как сообщалось, НБУ на аукционе 6 января продал $55,2 млн по курсу до 27,05 грн/$1, что удовлетворило 86,9% заявленного спроса. На аукцион были поданы заявки по курсу от 26,6 грн/$1 до 27,05 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,9 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,9768 грн/$1.