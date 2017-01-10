Благодаря работе НАБУ в 2016г удалось вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн и не допустить хищение 0,5 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в 2016 году добилось возвращения государственным компаниям более 100 млн грн, также предотвращено хищение более 0,5 млрд грн.

"На протяжении 2016 года благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 миллионов, помешать хищению более полумиллиарда гривень", - сообщает пресс-служба НАБУ.

В ведомстве также назвали ключевые моменты деятельности НАБУ: задержание одесского судьи-стрелка, "газовое дело" Александра Онищенко, "черная бухгалтерия" Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники Генпрокуратуры и др.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что в 2016 году детективы Бюро расследовали более 280 уголовных производств, убытки государства по которым составили более 82,5 млрд грн. При этом 44 производства находятся на рассмотрении в судах, в отношении девяти человек обвинительный приговор вступил в силу.

"Благодаря раскрытию детективами Бюро коррупционных схем на государственных предприятиях удалось предотвратить расхищение более 580 млн грн и вернуть на счета государственных компаний более 100 млн грн", - проинформировал А.Сытник.