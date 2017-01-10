США продадут до 8 млн баррелей нефти из стратегических запасов

США планируют продать до 8 млн баррелей нефти из стратегических запасов (Strategic Petroleum Reserve, SRP), а вырученные средства направить на модернизацию стратегических нефтехранилищ и трубопроводов, сообщается в пресс-релизе министерства энергетики страны.

Минэнерго будет принимать заявки на покупку нефти до 17 января, поставки будут осуществляться в марте и апреле. По 3 млн баррелей нефти будет продано из хранилищ Bryan Mound и Big Hill в Техасе, и еще 2 млн баррелей - из хранилища West Hackberry в Луизиане.

Всего за четыре последующих года из американского стратегического резерва может быть продано топлива на сумму $2 млрд.

SPR были созданы как следствие нефтяного кризиса 1973-74 годов, когда арабские страны отказались продавать топливо Штатам в ответ на поддержку Израиля в войне Судного дня. В результате США столкнулись с жестким дефицитом топлива.