Доллар дешевеет к евро и иене на фоне усиления спрос на защитные активы

Доллар в ходе торгов во вторник продолжил снижение в парах с евро и иеной, отступив от многомесячных максимумов. Участники рынка ждут выступления избранного президента США Дональда Трампа на пресс-конференции в среду, которая будет первой после ноябрьских выборов, сообщает Yahoo! News.

Вместе с тем ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышение процентных ставок в этом году, сдерживают ослабления доллара.

Фунт стерлингов стабилизировался во вторник после падения до минимума за 10 недель в понедельник на комментариях премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об условиях выхода из Евросоюза (Brexit).

Евро к 7:56 кв 10 января стоил $1,0608 по сравнению с $1,0574 на закрытие североамериканского рынка в понедельник.

Курс доллара к иене опустился до 115,62 иены по сравнению со 116,03 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой стабилен - 122,66 иены против 122,68 накануне.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в понедельник призвал коллег по ФРС ускорить повышение процентных ставок, отойдя от шаблона "одно повышение в год". Он говорил о рисках усиления инфляции в США в том случае, если Федрезерв будет тянуть с увеличением стоимости кредитования.