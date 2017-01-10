Индекс Nasdaq в понедельник обновил рекорд, Dow Jones и S&P 500 снизились

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики, при этом Nasdaq Composite обновил исторический рекорд по итогам вторых торгов подряд.

Психологически важная отметка в 20000 пунктов по-прежнему остается недостижимой для Dow Jones Industrial Average, отмечает MarketWatch.

За последние три месяца фондовый рынок США продемонстрировал подъем почти на 10% на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа поддержать экономический рост в стране, что является позитивным фактором для акций. Однако послевыборное ралли, похоже, сходит на нет. Индексы находятся на максимумах, и инвесторы теперь хотят подтверждения своего оптимизма экономическими данными и корпоративными отчетностями.

"По мере приближения дня инаугурации рынки отходят от спекуляций по поводу того, что президент Трамп может сделать, и готовятся реагировать на то, что он на самом деле сделает или не сделает", - полагает главный рыночный стратег CMC Markets Колин Чешински. - Другими словами, может сработать классическая тактика "покупайте на слухах и продавайте на новостях".

Президент Федерального резервного банка Атланты Дэннис Локхарт в понедельник дал прогноз, согласно которому рост экономики США, вероятно, будет умеренным в районе 2%, а ожидания более высоких темпов являются нереалистичными.

Старт сезону корпоративной отчетностей за четвертый квартал на этот раз дадут банки: в пятницу обнародуют финансовые показатели сразу несколько из них, включая J.P.Morgan Chase и Bank of America. Акции первого из них по итогам торгов выросли на 0,01%, а второго - опустились на 0,6%.

Алюминиевый гигант Alcoa, который обычно первым публикует свои показатели, в этом году перенес раскрытие отчетности на более позднюю дату - с 9 января на 24 января. Капитализация компании в понедельник опустилась на 3,9%.

Прибыль компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, в октябре-декабре увеличилась в среднем на 3%, причем основную часть повышения обеспечили финансовые компании, полагает старший аналитик FactSet Джон Баттерс.

McDonald's объявил о том, что продает 80% своего подразделения в материковом Китае и Гонконге инвестфондам Citic Ltd. and Carlyle Group LP. В рамках сделки, включающей предоставление покупателям генеральной франшизы на развитие ресторанов McDonald's в регионе сроком на 20 лет, операции компании в КНР оценены в $2,08 млрд.

Капитализация McDonald's сократилась за день на 0,3%.

Optum, подразделение страховщика UnitedHealth Group, договорилась о приобретении медицинской сети Surgical Care Affiliates за $2,3 млрд, или $57 за акцию. Оплата сделки, которую планируется завершить в первом полугодии этого года, будет производиться денежными средствами и акциями.

Котировки бумаг UnitedHealth снизились на 0,3%, в то время как цена акций Surgical Care Affiliates взлетела на 16,2% - до $56,65.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 76,42 пункта (0,38%) - до 19887,38 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 8,08 пункта (0,35%), составив 2268,9 пункта.

Между тем значение Nasdaq Composite за день увеличилось на 10,76 пункта (0,19%) и достигло 5531,82 пункта.