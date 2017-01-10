Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно во вторник на данных об инфляции в Китае

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно во вторник после публикации данных о замедлении роста потребительских цен в Китае впервые за четыре месяца, сообщает CNBC.

Ралли фармкомпаний до некоторой степени компенсирует падение стоимости акций нефтегазовых концернов.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в декабре 2016 года замедлились после трех месяцев усиления и составили 2,1% в годовом выражении против 2,3% в ноябре, как и ожидал рынок.

Между тем повышение цен производителей в КНР, напротив, ускорилось до максимума с сентября 2011 года - 5,5% в годовом выражении.

Японский индикатор Nikkei 225 упал на 0,7%, тогда как более широкий индекс Topix потерял 0,6% на фоне укрепления иены. Курс иены к доллару США поднялся во вторник на 0,7% после повышения на 0,9% в понедельник.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, тогда как Shenzhen Composite прибавил 0,2%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,6% вслед за предложением Alibaba Group купить сеть универмагов Intime Retail Group Co. и вывести ее с открытого рынка.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,8% с достигнутого накануне максимума за 19 месяцев, индийский Sensex поднялся на 0,5%.

"Центральным событием недели будет новостная конференция в среду, на которой Трамп (избранный президент США - ИФ) может подробнее рассказать о мерах, которые он хочет реализовать после вступления в должность 20 января", - считают аналитики Eastspring Investments.

Капитализация японской Otsuka Holdings Co. взлетела на 8,9% после включения ее акций в расчет индекса Nikkei 225.

В число японских компаний, показывающих отставание от рынка, входит большинство экспортеров, включая автопроизводителей и производителей электроники и бытовой техники: Honda Motor потеряла 0,9%, Toyota Motor - 0,7%, Murata Manufacturing - 3,5%.

Бумаги Intime подорожали на 36% на торгах в Гонконге, до рекордной отметки, в связи с предложением Alibaba.

Вслед за падением цен на нефть в понедельник на 3,8% дешевеют бумаги нефтегазовых компаний: Japan Petroleum Exploration - на 2%, Inpex Corp. - на 1,2%, Oil Search - на 1,3%.