Цена нефти Brent опустилась

Цены на нефть перешли к снижению в понедельник из-за опасений, что в условиях увеличения экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти усилия ОПЕК по сбалансированию рынка будут иметь ограниченный эффект.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 по киевсковскому времени опустился на 0,3% - до $56,91 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,4% - до $53,76 за баррель.

Первую неделю 2017 года цены на нефть, двигаясь разнонаправленно, завершили в небольшом - всего на 0,5% - плюсе благодаря прогнозам, что заявленное в ноябре снижение добычи сырья странами ОПЕК в итоге поможет сократить его запасы. В первый рабочий день 2017 года котировки доходили до рекордных за полтора года $58.

В четверг стало известно о падении на последней неделе 2016 года резервов нефти в США сразу на 7 млн баррелей (правда, запасы нефтепродуктов выросли еще более значительно).

В пятницу цены поддержали сообщения о решении Royal Dutch Shell приостановить из-за атак повстанцев работу нефтепровода в Нигерии, мощность которого позволяет транспортировать до 140 тыс. баррелей нефти в сутки.

Добывающие страны с начала января приступили к реализации мер по снижению производствам нефти. Саудовская Аравия, сообщила The Wall Street Journal, уже сократила добычу в январе на 468 тыс. баррелей. Тот факт, что Эр-Рияд, неформальный лидер ОПЕК, выполняет взятые на себя обязательства, повышает шансы, что его примеру последуют и другие страны, что может привести к дальнейшему росту цен.

В то же время резервные реальные показатели добычи, публикуемые различными независимыми источниками, начнут поступать только в начале февраля. Мониторинговая комиссия, созданная добывающими странами для контроля за реализацией соглашения, проведет свое первое заседание 21 января.

Иран активно продает нефть из накопленных за годы санкций резервов, сократив их до 16,4 млн баррелей с 29,6 млн баррелей в октябре, свидетельствуют данные Thomson Reuters Oil Flows. Это позволяет Ирану наращивать экспорт.

Снизить эффективность шагов ОПЕК по снижению предложения может также Ливия, которая заявила, что работает над возобновлением работы новых месторождений, остановленных из-за гражданской войны в стране. Снижению запасов может помешать рост активности производителей сланцевой нефти.