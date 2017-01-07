Экономика

14:19 07.01.2017

Благодаря работе НАБУ в 2016 г. удалось вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн и не допустить хищение 0,5 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины в 2016 году добилось возвращения государственным компаниям более 100 млн грн, также предотвращено хищение более 0,5 млрд грн.

"На протяжении 2016 года благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 миллионов, помешать хищению более полумиллиарда гривень", - сообщает пресс-служба НАБУ.

В Бюро также назвали основные моменты своей деятельности: задержание одесского судьи-стрелка, "газовое дело" Александра Онищенко, "черная бухгалтерия" Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники Генпрокуратуры и др.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что в 2016 году детективы Бюро расследовали более 280 уголовных производств, убытки государства по которым составили более 82,5 млрд грн. При этом 44 производства находятся на рассмотрении в судах, в отношении девяти человек обвинительный приговор вступил в силу.

"Благодаря раскрытию детективами Бюро коррупционных схем на государственных предприятиях удалось предотвратить расхищение более 580 млн грн и вернуть на счета государственных компаний более 100 млн грн", - проинформировал А.Сытник.

ВАЖНОЕ

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 27,1 грн/$1

Инфляция в Украине в 2016г замедлилась до 12,4% – Госстат

Доля новых российских автобусов ПАЗ на украинском рынке за 2016г выросла с 5,8% до 31%

НБУ на аукционе в пятницу продал $55,2 млн по курсу до 27,05 грн/$1

Украина в 2016г импортировала нефтепродукты на $3,3 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

В пользу государства в 2016 году возвращено 9 млрд грн - Луценко

Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу снижением по индексу УБ

Физлицо может осуществлять расчеты наличными с предприятием в пределах 50 тыс. грн в день по одному или нескольким платежным документам

НБУ сменил 4 банка в списке участников валютных интервенций с запросом лучшего курса

Украина в 2016г сократила экспорт свинины в 8,6 раза и увеличила экспорт мяса птицы в 1,5 раза

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
гороскоп на год козерог
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в керчи
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА