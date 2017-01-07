Экономика

11:49 07.01.2017

В пользу государства в 2016 году возвращено 9 млрд грн - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в 2016 году по искам Генпрокуратуры возвращены 9 млрд грн, а также предупреждены потери государства на 2,3 млрд грн.

"По искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 млрд грн. Реально возвращено за год 9 млрд грн. Отменено почти тысячу незаконных судебных решений, чем предупреждены потери государства на 2,3 млрд грн", - написал генпрокурор на своей странице в "Фейсбуке" в субботу.

Он также поздравил украинцев с праздниками и призвал "к работе".

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