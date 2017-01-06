Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу снижением по индексу УБ

Украинский рынок акций завершил торги в пятницу снижением по индексу "Украинской биржи" (УБ): по итогам дня индикатор просел на 0,14% - до 793,81 пункта при общем торговом обороте 0,97 млн грн.

Среди индексных акций подешевели бумаги "Центрэнерго" (-0,55%), "Укрнафты" (-0,26%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,08%).

Ростом стоимости завершили торги только акции "Донбассэнерго" (+1,52%).

Оперативное изменение индекса ПФТС после проведения биржей в начале декабря 2016 года регламентных технических работ не отображается на ее веб-сайте.