Экономика

17:03 06.01.2017

Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу снижением по индексу УБ

Украинский рынок акций завершил торги в пятницу снижением по индексу "Украинской биржи" (УБ): по итогам дня индикатор просел на 0,14% - до 793,81 пункта при общем торговом обороте 0,97 млн грн.

Среди индексных акций подешевели бумаги "Центрэнерго" (-0,55%), "Укрнафты" (-0,26%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,08%).

Ростом стоимости завершили торги только акции "Донбассэнерго" (+1,52%).

Оперативное изменение индекса ПФТС после проведения биржей в начале декабря 2016 года регламентных технических работ не отображается на ее веб-сайте.

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