Физлицо может осуществлять расчеты наличными с предприятием в пределах 50 тыс. грн в день по одному или нескольким платежным документам

Физическое лицо имеет право осуществлять расчеты наличными с предприятием или предпринимателем в пределах 50 тыс. грн в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в "Актуальных вопросах и ответах по снижению предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц" на своем веб-сайте.

Согласно сообщению, данная норма предусмотрена пунктом 2.3. главы 2 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением правления НБУ от 15 декабря 2004 № 637 и пункта 1 Постановления № 210 в редакции, действующей с 4 января 2017 года.

Как отмечается в сообщении, при этом количество предприятий (предпринимателей) и физических лиц, с которыми осуществляются расчеты, в течение дня не ограничивается.

НБУ также напомнил, что согласно ч. 12 ст. 47 закона " О банках и банковской деятельности" банк самостоятельно устанавливает процентные ставки и комиссионное вознаграждение за оказанные услуги, а ст. 53 этого закона банку запрещается устанавливать процентные ставки и комиссионные вознаграждения на уровне ниже себестоимости банковских услуг в этом банке. Вместе с тем, регулятор направил письма банковским ассоциациям с предложением совместно с банками проработать возможность оптимизации структуры доходов и недопущения дополнительной финансовой нагрузки на физических лиц в части уплаты сумм комиссионного вознаграждения банка за перевод средств.

Как подчеркнул регулятор, безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

"Следует отметить, что осуществление безналичных расчетов за товары/услуги, стоимость которых превышает 50 тыс. грн, является комфортным, безопасным и простым", - говорится в сообщении.

Как поясняет регулятор, расчет между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) за товар (работу, услугу), стоимость которого превышает 50 тыс. грн, должен осуществляться в безналичной форме, в том числе путем перевода средств с текущего счета на текущий счет. При этом перевод может быть инициирован с помощью, например, платежной карточки. Такой расчет можно осуществлять путем внесения наличных для последующего зачисления средств на текущий счет юридического лица, физического лица - предпринимателя - получателя средств.

Расчеты между физическими лицами по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению на сумму, превышающую 50 тыс. грн, могут осуществляться, в частности, путем: перевода средств с текущего счета физического лица - покупателя на текущий счет физического лица – продавца, внесения и/или перевод средств на отдельный текущий счет нотариуса, открытия физическим лицом депозитного счета в пользу третьего лица, аккредитивной формы расчетов (покрытого безотзывного аккредитива), внесения наличных на текущий счет продавца.

НБУ также сообщил, что согласно ст. 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), в том числе превышение предельных сумм расчетов наличными, влечет за собой наложение штрафа на физическое лицо предпринимателя, должностных лиц юридического лица.

Как сообщалось, НБУ снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц с 4 января 2017 года втрое – со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн.