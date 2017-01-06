Украина в 2016г сократила экспорт свинины в 8,6 раза и увеличила экспорт мяса птицы в 1,5 раза

Украина в 2016 году экспортировала 3,16 тыс. тонн свинины, что в 8,6 раза меньше, чем в 2015 году (27,17 тыс. тонн), сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в пятницу.

Согласно ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции за минувший год упал в 10,7 раза – до $5,12 млн ($54,68 млн в 2015 году).

Импорт свинины в 2016 году также снизился – на 23,2%, до 2,84 тыс. тонн, а в денежном выражении спад составил 47,3% – до $4,25 млн.

Одновременно, согласно таможенной статистике, поставки за рубеж мяса птицы и субпродуктов увеличились в минувшем году на 48,9% - до 240,16 тыс. тонн, а в денежном выражении рост составил 29% – до $292,54 млн.

Импорт же в 2016 году хотя и вырос в натуральном выражении на 36% – до 83,3 тыс. тонн, однако в денежном выражении ГФС зафиксировала его сокращение на 8,2% – до $34,31 млн.

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2015 году нарастила поставки свинины на внешние рынки почти втрое – до 27,17 тыс. тонн, тогда как импорт этой продукции упал в 8,4 раза – до 3,69 тыс. тонн.

Украина в 2015 году сократила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 7,7% - до 161,284 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 0,4% по сравнению с 2014 годом – до 61,25 тыс. тонн.