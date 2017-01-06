НБУ на аукционе в пятницу продал $55,2 млн по курсу до 27,05 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в пятницу продал $55,2 млн по курсу до 27,05 грн/$1, что удовлетворило 86,9% заявленного спроса, сообщается на веб-сайте регулятора.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $63,5 млн по курсу от 26,6 грн/$1 до 27,05 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,9 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,9768 грн/$1.

По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 14,5% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.

Как сообщалось, в условиях временного избытка предложения валюты над спросом на нее НБУ на аукционе 5 января приобрел $67,8 млн по средневзвешенному курсу 26,3028 грн/$1.

В целом предложение составило $69,3 млн по курсам от 26,23 до 26,5 грн/$1, цена отсечения была установлена на уровне 26,35 грн/$1, и по ней было удовлетворено 0,7% заявок.

В первый торговый день нового года, НБУ объявил два аукциона по покупке на каждом до $20 млн. На первом он приобрел $20 млн по курсу до 26,7 грн/$1 при предложении $42,7 млн по курсу до 26,9 грн/$1.

На объявленном во второй половине дня дополнительном аукционе регулятор купил всего $3,8 млн по курсу до 26,65 грн/$1 при предложении $6,3 млн по курсам от 26,6 грн/$1 до 26,795 грн/$1.

В последние дни 2016 года Нацбанк, наоборот, выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.