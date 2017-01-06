Цены на нефть растут и завершают в плюсе четвертую неделю

Нефть растет в цене в пятницу и по итогам четвертой недели подряд на данных о снижении запасов в США и информации о сокращении добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:57 кв поднялась на $0,5 (0,88%) - до $57,39 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,46 (0,86%) - до $54,22 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 1%, WTI - на 0,9%.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США за прошедшую неделю упали на 7,05 млн баррелей. Эксперты, опрошенные WSJ, в среднем прогнозировали уменьшение добычи лишь на 2 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились за неделю на 8,3 млн баррелей, дистиллятов - на 10,1 млн баррелей.

Тем временем Саудовская Аравия сократила добычу нефти в соответствии с договоренностями между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами, по которым объем добываемой в стране нефти должен сократиться не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник.

По словам источника, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках соглашения ОПЕК.