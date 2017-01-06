Гривня на межбанке в пятницу в первой половине торгов снизилась до 27,025 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу к 12:00 составил 27,025 грн/$1, снизившись с 26,305 грн/$1 к концу торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни составили 26,90- 27,15 грн/$1, тогда как на открытии торгов они составляли 26,26- 26,35 грн/$1.

Согласно информации Национального банка Украины (НБУ), средневзвешенный курс гривни на межбанке в этот день по состоянию на 11:30 снизился до 26,9904 грн/$1 по сравнению с 26,2867грн/$1 на завершение торгов 5 января. К этому времени торговый оборот на межбанке составил $ 11,48 млн.

"4-5 января на рынок поступило дополнительное предложение валюты: экспортеры продавали обязательные поступления, которые пришли в праздничные дня, но в Европе и США эти дни рабочие, - и предложение превысило спрос. На сегодня импортеры, увидев снижение курса гривни, выставили заявки на покупку. Как следствие, возник перекос спроса/предложения, выровнять которые вышел НБУ с аукционом по продаже валюты с ценой сечения 26,90 грн/$1 Сможет ли НБУ остановить падение своим аукционом, это будет зависеть от объемов продаж", - прокомкомментировал ситуацию на межбанке дилер одного из крупных банков.

Как сообщалось, НБУ в пятницу объявил аукцион по продаже до $70 млн.

На аукционе в четверг НБУ приобрел $67,8 млн по средневзвешенному курсу 26,3028 грн/$1. целом предложение составило $69,3 млн по курсам от 26,23 до 26,5 грн/$1, цена отсечения была установлена на уровне 26,35 грн/$1, и по ней было удовлетворено 0,7% заявок.

Накануне, в первый торговый день нового года, НБУ объявил два аукциона по покупке на каждом до $20 млн. На первом он приобрел $20 млн по курсу до 26,7 грн/$1 при предложении $42,7 млн по курсу до 26,9 грн/$1.

На объявленном во второй половине дня дополнительном аукционе регулятор купил всего $3,8 млн по курсу до 26,65 грн/$1 при предложении $6,3 млн по курсам от 26,6 грн/$1 до 26,795 грн/$1.

В последние дни 2016 года Нацбанк, наоборот, выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.