Заявка на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов увеличена на 10%

ПАО "Газпром" в пятницу увеличило заявку на транзит через газотранспортную систему (ГТС) Украины на 10% по сравнению с первыми числами января – до 278,9 млн куб. м, сообщил руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"К слову, "Газпром" сегодня направил увеличенную заявку на транзит в Европу - 278,9 млн куб. м. Конечно, из-за похолодания", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Среднесуточный транзит российского газа через ГТС Украины 1-4 января составил 252,2 млн куб. м.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" констатировали снижение транзита через ГТС страны в третьей декаде декабря 2016 года после принятия Европейской комиссией решения о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL (восточный отвод от "Северного потока").

Так, суточный объем газа, суммарно транспортируемый обоими маршрутами в Европу 22 и 28 декабря почти не изменился (206 млн куб. м и 201,3 млн куб. м), но произошло значительное перераспределение в пользу Nord Stream-OPAL.

В связи с этим в НАК поставили под сомнение утверждение о том, что решение ЕК о расширении доступа "Газпрома" к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к снижению объемов транзита российского газа через территорию Украины.

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. – до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.