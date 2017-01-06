Экономика

11:08 06.01.2017

ФГВФЛ в 2016г выручил от продаж имущества банков-банкротов около 3 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в 2016 году предварительно выручил от продажи имущества неплатежеспособных банков около 3 млрд грн, сообщила директор департамента консолидированной продажи и управления активами ФГВФЛ Юлия Берещенко.

"Мы получили около 3 млрд грн. В то же время мы еще подводим итоги года, поскольку процесс продаж и расчеты занимают пару недель. Поэтому окончательную статистику получим в середине января", - сказала она в эфире радио "Вести" 5 января.

При этом Ю.Берещенко отметила, что продажи активов неплатежеспособных банков составляют только часть поступлений, которые Фонд получает в результате управления активами банков-банкротов. Другую часть поступлений составляют погашения клиентами таких банков задолженности по кредитам. Таким образом, суммарные поступления по итогам года, по ее данным, составляют порядка 7 млрд грн.

По словам Ю.Берещенко, в 2017 году Фонд рассчитывает увеличить поступления в разы, однако плановую цифру пока не обнародует.

"Составляя план на этот год, мы смотрели на поступления от продажи четырех категорий активов… По четвертой категории активов - так называемые "спецактивы" стоимостью свыше 50 млн грн - поступления в прошлом году практически отсутствуют, поскольку большая часть этих крупных кредитов были выданы связанным лицам", - пояснила представитель ФГВФЛ.

По ее данным, о общем кредитном портфеле, находящемся в управлении ФГВФЛ, объем крупных кредитов составляет около 90 млрд грн, из которых около половины - кредиты связанным лицам, которые выдавались либо под "дутые", либо несуществующие залоги, такие как "мусорные" ценные бумаги.

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